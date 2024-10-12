Η Ματούλα Ζαμάνη εμφανίστηκε στο κέντρο όπου τραγουδά η Άννα Βίσση στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου 2024. Πρόσφατα, η Ματούλα Ζαμάνη συζητήθηκε αρκετά επειδή έβγαλε την μπλούζα της κατά τη διάρκεια συναυλίας της, κάτι στο οποίο δεν δίστασε να αναφερθεί και η κορυφαία σταρ.

Η Άννα Βίσση μόλις αντιλήφθηκε ότι είναι στο μαγαζί η τραγουδίστρια, της αφιέρωσε ένα τραγούδι με στίχους... όλο νόημα. Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια, όχι μόνο δεν δίστασε να τη χαιρετήσει, αλλά της τραγούδησε αποκαλώντας την «μαγκιόρα» και αναφέροντας χιουμοριστικά ότι θα βγάλει και εκείνη την μπλούζα της.

«Ματούλα Ζαμάνη στο ‘χω πει, τώρα τελευταία ότι είσαι πιο μαγκιόρα από ποτέ, στο ‘χω πει μάτια μου θλιμμένα ότι θα έκανα για σένα ό,τι θες, ακόμη και να βγάλω την μπλούζα μου! Γεια σου Ζαμάνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, αλλάζοντας τους στίχους του γνωστού τραγουδιού του Δημήτρη Κόκοτα, το οποίο έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.

<

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.