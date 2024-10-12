Η Μαρίνα Σάττι μετά από δύο εβδομάδες άρνησης κάνει τον απολογισμό του καλοκαιριού

Kαι το πιο γεμάτο επαγγελματικά καλοκαίρι της Μαρίνας Σάττι, αφού έτρεχε ταυτόχρονα και την προσωπική της περιοδεία, αλλά και την περιοδεία με την παράσταση «Ικέτιδες», στην οποία συμμετείχε με της Chores της.

Και η ίδια χρειάστηκε λίγο χρόνο να επεξεργαστεί όλα αυτά που έζησε και τα καλά και τα άσχημα, γιατί υπήρξαν και άσχημα, όπως τα αβγά που τους πέταξαν στην Ημαθία, αλλά και το περιστατικό με την Κατερίνα Σαλακά στον Λυκαβηττό. Ψιλά γράμματα βέβαια σε μια sold out περιοδεία 50 εμφανίσεων. Και απομένουν και κάτι λίγες ακόμα στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα.

Με το γατί της στην αγκαλιά η τραγουδίστρια έκανε τον δικό της απολογισμό σε όλο αυτό που έζησε:

«Οκ μετά από δυο βδομάδες άρνησης και απεριόριστων μετακινήσεων από το κρεβάτι μου στον καναπέ και πίσω, ίσως είμαι έστω λίγο έτοιμη να αποχαιρετήσω αυτή την καλοκαιρινή περίοδο. Μετά από 50 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, πολλή μουσική, πολύ χορό, πολλούς ανθρώπους που γνωρίσαμε, πολλή αγάπη που πήραμε και δώσαμε, αυτό το P.O.P. tour θα μας μείνει αξέχαστο!

Σας ευχαριστώ -εκ μέρους όλης της ομάδας- που ήσασταν εκεί μαζί μας σε όλη αυτή την ιστορία κι ελπίζω να καταφέραμε να σας χαρίσουμε μια-δυο στιγμές, ένα-δυο συναισθήματα που θα τα θυμάστε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 που θα τα ξαναπούμε! Τα καλύτερα έρχονται! bisous!».

