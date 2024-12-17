Νίκος Μουτσινάς: «Πήγαινε να κάνεις το ίδιο κι έλα να μου πεις την άποψή σου - Δεν με ενδιαφέρει να με παίζουν»

Η επιστροφή του στην τηλεόραση μετά από έναν χρόνο απουσίας δεν ήταν θριαμβευτική. Αντιθέτως, ο Νίκος Μουτσινάς έχει δεχτεί σκληρή κριτική από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2 Night Show» στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για όλα.

«Πέρασα λίγο δύσκολα με την υγεία μου και νοσηλεύτηκα τον Σεπτέμβρη. Από μία θρόμβωση άσχετη που δεν ξέραμε από που κι ως που κι έκατσα μέσα καμία δεκαριά ημέρες στο νοσοκομείο» είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς και συνέχισε:

«Στην αρχή έπαθα μεγάλο άγχος γιατί δεν ξέραμε από τι προήλθε κι αν κάνω κάτι και το προκαλέσω. Η γιατρός μού είπε ότι όσο παίρνεις τα αντιπηκτικά χάπια -θέλει μέχρι 6 μήνες να γίνει η αποπεράτωση- θρόμβωση αποκλείεται να πάθεις, δεν ξέρω τι άλλο θα πάθεις. Μου έφυγε ένας φόβος, γιατί στην αρχή δεν έπινα ούτε νερό».

-Η υγεία σου είναι καλά, όμορφος είσαι πολύ. Σχέση στη ζωή σου;

«Μόνος. Είναι αρκετά τα χρόνια που είμαι μόνος μου. Είναι μια εξάρα… Νομίζω ότι πια στο σύστημα είχε ανάγκη να βιώσει την ελευθερία και νομίζω ότι πλέον δεν ξέρω πώς να βάλω την ελευθερία σε μια συνθήκη σχέσης γιατί οι σχέσεις που είχε δεν εμπεριείχαν την ελευθερία. Και μιλάω για μένα πάντα. Δεν νιώθω ακόμα ότι μπορώ να το κάνω»

-Είσαι κτητικός, είσαι ζηλιάρης;

«Είναι ο τρόπος που μαθαίνεις από την οικογένεια πάντα για το τι είναι αγάπη Εγώ μπορεί να σου φέρω λουλούδια γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι αγάπη κι εσύ να θέλεις αν κρυώσεις να είμαι από πάνω σου και να σε φροντίσω»

-Έναν χρόνο μακριά από την τηλεόραση…

«Μαγεία»

-Γιατί ξαναγύρισες;

«Γιατί εργάζομαι. Από αυτό βιοπορίζομαι»

-Αγχώθηκες πώς θα γυρίσεις, αν θα βρεις δουλειά;

«Όχι. Όχι από έπαρση, από πολύ προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου. Είχα αυτή την πίστη. Ήθελα να απολαύσω αυτόν τον έναν χρόνο, να μην νιώσω τεμπέλης. Γιατί ταλαιπωρήθηκα και πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με αυτή τη δύσκολη επικαιρότητα που ήταν τόσο μαύρη. Δεν είχα να δώσω και κάτι άλλο. Οπότε ήταν μαγικό. Καθόμουν κι ακόμα έναν χρόνο και δύο»

-Γιατί είναι σαν να περιμέναν τον Νίκο στη γωνία;

«Κοίτα Γρηγόρη, όπως και να ακουστεί I don’t care. Κάνω τηλεόραση για τους ανθρώπους που είναι στον καναπέ και όχι για τις άλλες εκπομπές. Σιγά τα ωά, μια εκπομπή στην τηλεόραση είναι. Ας ησυχάσει το σύστημα. Δεν δίνω σημασία, όχι απαξιωτικά. Με ενδιαφέρει εγώ να νιώθω καλά»

-Σου έχουν μεταφερθεί πράγματα που ειπώθηκαν;

«Μου είπανε ότι είπανε ότι ήταν φρικτό αυτό που έβγαλα. Ήταν υπερβολή. Ήταν μία πρεμιέρα με μία καινούρια παραγωγή, σε ένα καινούριο κανάλι, μετά από ένα μήνα καθυστερήσεων. Τώρα αυτό δεν πρέπει να αφορά καθόλου τον άλλον που βρίσκεται στο σπίτι του. Κι αυτός περίμενε να δει την πρεμιέρα, είχε τα προβλήματά του και περίμενε να δει κάτι για να του ανέβει η διάθεση. Η επεξήγηση αυτή αφορά τους συναδέλφους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Μην κοροϊδευόμαστε, ας συγκεντρωθούμε.

Εγώ γενικά δεν τρελαίνομαι να με παίζουν στην τηλεόραση και δεν δίνω πολλές συνεντεύξεις. Όχι από ύφος κι arrogancy, δεν θέλω. Δεν με ενιδαφέρει να με παίζουνε. Θα τους ζητούσα να μην με παίζουν, σαν να μην υπάρχω, είμαι οκ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει publicity. Εγώ παίζω και κάνουμε χιούμορ, πλάκα και γελάμε.

Δεν κουνώ το δάχτυλο τι είναι αυτό που έκανες και κλείσε τις εκπομπές σου γιατί αν ξαφνικά αρχίσει η μισή τηλεόραση και βρίζει ένα προϊόν, δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει και το κανάλι. Μπορεί να πούνε ρε μαλ… μήπως κάναμε λάθος; Τι γίνεται; Δεν ξέρεις αν πάει και ζητήσει ευθύνες από την αρχισυντάκτρια και πει τι εκπομπή είναι αυτή που στήνεις; Αυτό είναι το arrogance, ότι επειδή έχω τηλεοπτικό χρόνο μπορώ να πω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι.

Να πεις ότι δεν μου άρεσε προφανώς, δεν χρειάζεται και δεν γίνεται να αρέσεις σε όλους. Με αυτό είμαι συμφιλιωμένος. Μην ανοίγεσαι παραπανίσια. Πήγαινε να κάνεις το ίδιο κι έλα να μου πεις την άποψή σου.

Αν δεν έχεις περάσει από αυτή τη θέση για να κάνεις αυτό που κάνω κι έχει μία δυσκολία -σε εμένα δεν φαίνεται γιατί μου αρέσει- μην ανοίγεις το στόμα σου με τέτοια ευκολία. Με την εμμονή χάνεις το δίκιο σου. Εγώ είπα ότι θέλω να κάνω το Καλό Μεσημεράκι βράδυ και λιγότερες ημέρες. Δεν είπα ποτέ ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό»

