My Style Rocks: Αποχώρησε η Μελίνα Τσιριμώκου - Νικήτρια η Έλλη

Με την αποχώρηση της Μελίνας Τσιριμώκου και τη νίκη της Έλλης Μπαλτά ολοκληρώθηκε το Gala, με θέμα looks για τη «Παραμονή Πρωτοχρονιάς» του My Style Rocks.

Η Μελίνα, που διένυσε την πρώτη της εβδομάδα στον διαγωνισμό, δεν είχε ασυλία και δεν κατάφερε με τις εμφανίσεις της να πείσει την κριτική επιτροπή, που αποφάσισε να δώσει μία ακόμα ευκαιρία στη Βανέσα.

Η Έλλη κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο με το act που παρουσίασε και το μήνυμα αγάπης που θέλησε να περάσει, όσο και με το look που παρουσίασε. Η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για το «5» που πήρε από τον Γιώργο Καράβα αλλά και για τα σχόλια που απέσπασε συνολικά από την κριτική επιτροπή. Η εμφάνισή της ήταν ένα ιδανικό κλείσιμο σε μία επιτυχημένη διαγωνιστική εβδομάδα για την ίδια και αναδείχτηκε νικήτρια των 2.500 ευρώ.

Οι παρεξηγήσεις δεν έλειψαν ανάμεσα στην Άννα και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Η εξήγηση δόθηκε την ώρα της ανάθεσης από τον Στέλιο Κουδουνάρη.

