Έλλη Στάη: Πήγε στο καμαρίνι του Ζαχαράτου, φόρεσε καούκα κι έκανε μαζί του βίντεο!

Πλήρως ακομπλεξάριστη και με άφθονο χιούμορ η Έλλη Στάη βρέθηκε χθες στο θέατρο Embassy για να παρακολουθήσει την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου "Sweet Dreams από κοντά" που σκίζει από τα τέλη Οκτωβρίου που έκανε πρεμιέρα.

Και φυσικά οι περισσότεροι φίλοι του έχουν ήδη περάσει από το θέατρο να τον απολαύσουν από κοντά, να γελάσουν με την καρδιά τους και μετά την παράσταση, όπως συνηθίζουν να βγουν όλοι μαζί για φαγητό. Αυτό έκανε και η Έλλη Στάη με την οποία συνδέεται με φιλία χρόνων και έκανε και κάτι παραπάνω.

Πήγε στο καμαρίνι του και φόρεσε μια από τις περούκες του για να κάνουν μαζί show.... Ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε και το είπε κιόλας στο βίντεο που τράβηξε με την δημσοιογράφο να κρύβεται πίσω του και φαίνονται μόνο τα αλλοπρόσαλλα ξανθά μαλλιά της εντυπωσιακής περούκας.

Κάνοντας στην άκρη η Έλλη Στάη, με άψογο στιλ και δερμάτινο παντελόνι που της πήγαινε γάντι, εμφανίστηκε ρωτώντας ποιανού ρόλου του η περούκα είναι αυτή που έβαλε.... Της Μύριαμ Απλού.... "Α, κάτι απλό" σχολίασε εκείνη και ξέσπασαν σε γέλια.

"@ellistai Γιαυτο σε λατρεύω για το χιούμορ σου και την τρελλα σου Σ αγαπωωωωωωω!!!" έγραψε στο απολαυστικό ποστ του ο Τάκης Ζαχαράτος.

