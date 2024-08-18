Νέλλη Γκίνη: «Κάποτε έλεγα πως θέλω να πεθάνω στο σανίδι και το εννοούσα, τώρα όμως όχι»

Για την αγάπη της ζωής της, την πορεία της και τα θέλω της σήμερα μίλησε η Νέλλη Γκίνη. Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και στον Ανδρέα Θεοδώρου και είχε να πει πολλά κι ενδιαφέροντα.

-Η ομορφιά τελικά ανοίγει πιο εύκολα τις πόρτες στον καλλιτεχνικό χώρο;

«Η ομορφιά είναι ένα συν σ’ αυτή τη δουλειά όμως πιστεύω ότι δεν αρκεί, χρειάζεται ταλέντο, σκληρή δουλειά και αφοσίωση».

-Θα κάνατε ποτέ λίφτινγκ ή διάφορες πλαστικές επεμβάσεις; Ποιο είναι το μυστικό σας ενάντια στον χρόνο;

«Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο, πιστεύω ότι ο χρόνος πρέπει να είναι φίλος και σύμμαχος. Μου αρέσει όμως να γυμνάζομαι, κάνω μια ήρεμη ζωή, κάνοντας στον ελεύθερο χρόνο μου πράγματα που με ξεκουράζουν και με ευχαριστούν».

-Αν κλείσετε τα μάτια, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό, όταν ακούτε το όνομα του Μιχάλη Ζαμπέτα;

«Έναν άνθρωπο που ερωτεύτηκα πολύ».

-Κληθήκατε ποτέ να ανεβείτε στο σανίδι ενώ βιώνατε μια μεγάλη απώλεια και αν ναι, πώς το διαχειριστήκατε;

«Τo έχω ζήσει τρεις φορές, όταν αποχαιρέτησα τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα του γιου μου, έπρεπε να δουλέψω στο θέατρο… Είναι σκληρό και ίσως ακουστεί κάπως, μα η σκηνή σου δίνει αυτή τη δύναμη να ξεχνάς και να το αντέχεις, το πρόβλημα είναι όταν μένεις μόνος».

-Πρόσφατα δηλώσατε πως η απώλεια της αδερφής σας πριν μερικά χρόνια σας οδήγησε στην κατάθλιψη; Τι ήταν αυτό που σας έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσετε αυτό το «τέρας»;

«Την κατάθλιψη την κουβαλάω, προσπαθώ όμως να την ελέγχω, ο χαμός ενός τόσο δικού σου ανθρώπου δεν ξεπερνιέται, υπάρχει εκεί και το κουβαλάς, απλά συνεχίζεις».

-Υπήρξαν στιγμές που αισθανόσασταν τύψεις όσον αφορά τον γιο σας επειδή λόγω δουλειάς, μπορεί να μην ήσασταν όσο κοντά του θα θέλατε;

«Ναι, νομίζω ότι έχασα πολύτιμές στιγμές ειδικά τα πρώτα χρόνια που εργαζόμουν πάρα πολύ, αργότερα όμως αναπλήρωσα τα κενά, δίνοντας και στους δύο χρόνο και αγάπη που είναι πολύ σημαντικό για να χτιστεί μια τέτοια σχέση».

-Θα θέλατε κάποια στιγμή ο γιος σας να σας κάνει γιαγιά;

«Θα ήθελα πολύ o γιος μου να με κάνει γιαγιά, όμως εκείνος αποφασίζει για την ζωή του, ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο, εμένα μου αρκεί».

-Είστε από τους ηθοποιούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι;

«Ναι κάποτε έλεγα πως θα ήθελα να πεθάνω στο σανίδι και το εννοούσα, όμως τώρα όχι, θέλω να φύγω αν θέλει ο Θεός ήρεμα στο σπίτι μου και στον ύπνο μου».

-Αν είχατε ένα μαγικό ραβδάκι, τι θα ήταν αυτό που θα αλλάζατε στη ζωή σας;

«Θα ήμουν λιγότερο εργασιομανής. Μου αρέσει να ταξιδεύω, κάτι που το έκανα βέβαια, αλλά μέσα από τη δουλειά μου ως επί το πλείστον, να απομονωθώ και να ασχολούμαι με τη γη, τα φυτά, τα δέντρα και βέβαια το ιδανικό να είμαι κάπου κοντά στη θάλασσα».

