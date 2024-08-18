Η Ειρήνη Νικολοπούλου έκλεισε τα 66 στις Σπέτσες και τρολάρει την ηλικία της

Τα γενέθλιά της είχε η Ειρήνη Νικολοπούλου και τα γιόρτασε με τους πιο δικούς της ανθρώπους γύρω της στις Σπέτσες.

Η δημοσιογράφος έχοντας αγκαλιά την κόρη της έσβησε τα κεράκια στην χαρούμενη τούρτα με τις μαργαρίτες και πάντα με αξεπέραστο χιούμορ τρόλαρε την ηλικία της γράφοντας:

«Τα κεράκια τα έσβησα & επειδή δεν θα χώραγαν πια στην τούρτα & μπείτε στον κόπο να μετράτε , ενθρόνισα τον αριθμό μου!

Με το μεγαλύτερο μέρος της αγαπημένης μου οικογένειας @elenatoupoyanni @ivartsou @ermis.var & φίλους που ξεχωρίζω , τα γενέθλια μου είχαν θέα την θάλασσα των Σπετσών, καλοκαιρινό καύσωνα αλλά και ένα φεγγάρι που ανέβαινε σιγά σιγά ψηλά.

Λιονταράκια μου είμαστε τυχερά να γιορτάζουμε στην πιο όμορφη στιγμή της χρονιάς

Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.