Αλέξια: Επιτυχία του 1989 σε σειρά του Netflix! 

Πολύ χαρούμενη είναι η Αλέξια αφού ακούει μία από τις παλιές, χριστουγενιάτικες επιτυχίες της να παίζει αυτή την περίοδο σε νέα, δημοφιλή σειρά του Netflix.

Συγκεκριμένα, σε ένα από τα επεισόδια της σειράς Black Doves, ακούγεται για λίγο μουσικό χαλί το «Οι Καμπάνες Χτυπούν», η διασκευή του διάσημου «Last Christmas» των Wham! που είχε κυκλοφορήσει η αγαπημένη τραγουδίστρια το 1989.

Για να βοηθήσουμε, το τραγούδι ακούγεται στο τρίτο επεισόδιο, όταν ο Σαμ (Μπεν Γουίσοου) συναντά τη Λένι (την οποία υποδύεται η ελληνικής καταγωγής εξαιρετική ηθοποιός Κάθριν Χάντερ), σε ένα μπαρ-εστιατόριο για να μιλήσουν σχετικά με τις σκοτεινές δουλειές τους.

Την αποκάλυψη, μάλιστα, για το άκουσμα του τραγουδιού στη σειρά, έκανε η ίδια η τραγουδίστρια, σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιού της δημοφιλούς σελίδας του Facebook «Cult Battles».

«Cult Battles, Καλές Γιορτές με Αγάπη σε όλες και σε όλους εδώ 💟 Fun Fact: Το τραγούδι μου ακούγεται σε ένα επεισόδιο της νέας σειράς του Netflix "Black Doves". 😉 #35YearsStrong» έγραψε χαρακτηριστικά η αγαπημένη τραγουδίστρια.





Πηγή: skai.gr

