Εορταστική διάθεση, εκλεκτοί καλεσμένοι, χριστουγεννιάτικες ταινίες και τραγούδια, ωραίες συναντήσεις, μαγειρική, μόδα, ομορφιά. Όλα είναι στο «The Break» με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου, πρωταγωνιστές της σειράς «Οι Πανθέοι», μιλούν για τη γνωριμία τους, την ανανέωση της σχέσης τους μετά τα πρώτα δέκα χρόνια, την παράσταση που τους κατέστρεψε οικονομικά και τα αρνητικά σχόλια που έχουν δεχτεί στην Επίδαυρο.

Το «Break» κάνει χριστουγεννιάτικες ερωτήσεις στους προσκεκλημένους της επίσημης πρεμιέρας της ταινίας «Κουραμπιέδες από Χιόνι», μπαίνει στα παρασκήνια της χριστουγεννιάτικης φωτογράφισης της Κατερίνας Λιόλιου και θυμάται τους οικοδεσπότες της ελληνικής τηλεόρασης με τους οποίους κάναμε ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς από το 1989 μέχρι σήμερα.

Μία παιδική χορωδία με σαράντα μικρούς «τραγουδιστές» μας λέει αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ο Ακίνδυνος Γκίκας είναι ο άνθρωπος πίσω από τις μεταγλωττίσεις των κινουμένων σχεδίων που έχουν γράψει ιστορία.

Τέλος, η Μάγκυ Ταμπακάκη φτιάχνει αλμυρό μιλφέιγ με ταλαγάνι για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

