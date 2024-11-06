Πύρρος Δήμας: Αν μετανιώνω για κάτι είναι ότι έχασα στιγμές των παιδιών μου

Αχώριστος με το μωρό που απέκτησε από την δεύτερη σύζυγό του Αφροδίτη Σκαφιδά είναι ο Πύρρος Δήμας. Ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών την εποχή που απέκτησε τα μεγαλύτερα παιδιά του από την πρώτη σύζυγό του, την Αναστασία που έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, είχε τόσο φορτωμένο πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων που δεν έζησε , όπως ο ίδιος θα ήθελε το μεγάλωμα των παιδιών του.

Πλέον είναι αλλιώς. Ο ίδιος μιλώντας στη Μένια Κούκου για την εκπομπή «Super Κατερίνα» επιβεβαίωσε πως ετοιμάζεται σειρά για τη ζωή του αλλά και εκδήλωσε τα συναισθήματά του για το μωρό και τα μεγαλύτερα παιδιά του.

-Μάθαμε ότι θα γίνει μια σειρά στην οποία θα δούμε τη ζωή σας…

«Ναι, έχουμε συμφωνήσει με το Καπα στούντιο με τον κ. Καραγιάννη και θέλει να κάνει κάτι πολύ ωραίο οπότε για ένα χρονικό διάστημα θα δουλέψουμε πάνω στο σενάριο για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε γυρίσματα. Πάντα το είχα στο νου μου ότι θα ήθελα να το κάνω. Η ζωή μου είναι πολύ γεμάτη»

-Θα υπάρχει και το κεφάλαιο προσωπική ζωή;

«Κάποια πράγματα θα υπάρχουν αλλά κυρίως θα είναι ο αγώνας που έγινε για να φτάσω εκεί που έφτασα»

-Ποιόν ηθοποιό θα βλέπατε στον ρόλο σας;

«Είμαστε πολύ μακριά… Υπάρχουν παιδιά που κάνουν άρση βαρών και τα λατρεύω και μου αρέσουν, έχω κάποιες εικόνες αλλά είναι πολύ νωρίς. Σ εέναν χρόνο από τώρα βλέπουμε τι κάνουμε»

-Θα παίξετε και εσείς στα τελευταία επεισόδια

«Στα τελευταία επεισόδια ναι…»

-Νομίζω ότι η κόρη σας σας έχει ανανεώσει πολύ

«Μας έχει τρελάνει. Η μικρή είναι απίστευτη. Κάθε μέρα που περνάει είναι ένα άλλο παιδί, κάνει καινούργια πράγματα. Για πρώτη φορά δεν τα χάνω, είμαι εκεί και ξέρεις δεν γυρνάνε πίσω αυτά. Ξέρεις έχασα πολλά από τα παιδιά μου και αυτά τα πράγματα δεν γυρνάνε πίσω. Και το μόνο που μετανιώνω από όλη αυτήν την καριέρα είναι αυτό, ότι έχασα στιγμές από τα παιδιά μου που δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω»

