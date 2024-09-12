Γιώργος Λιανός: «Το φετινό Survivor οι παίκτες θα το θυμούνται για πάντα»

Στον Άγιο Δομίνικο βρίσκεται εδώ και μερικές μέρες ο Γιώργος Λιανός για τα γυρίσματα του φετινού Survivor που κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Το WomenOnly επικοινώνησε μαζί του για να μάθει περισσότερα για τα όσα αλλάζουν φέτος στο παιχνίδι επιβίωσης αλλά και για το πώς περνάει ο ίδιος τον ελεύθερο χρόνο του εκεί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.