Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τόλμησε το απόλυτα ultra chic κούρεμα για την νέα σεζόν

Με την ολοκλήρωση του καλοκαιριού, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αποφάσισε να ανανεώσει την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό νέο haircut. Η ηθοποιός υιοθέτησε ένα απόλυτα σικάτο κούρεμα, που δίνει μια μοντέρνα και κομψή αίσθηση, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με εξαιρετικό τρόπο.

Αν και το νέο της κούρεμα έχει αλλάξει, η Αλεξάνδρα επέλεξε να κρατήσει το κλασικό καστανό χρώμα των μαλλιών της. Η ενθουσιασμένη ηθοποιός μοιράστηκε τη νέα της εμφάνιση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ευχαριστώντας θερμά τον κομμωτή της, Αλέξανδρο Μπαλαμπάνη, για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε, σημείωσε: «Το καινούργιο μου κούρεμα είναι αποκλειστικά δημιουργία του Αλέξανδρου Μπαλαμπάνη!».

Ανακάλυψε το νέο, ultra chic look της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου και δες πώς το νέο κούρεμά της αναδεικνύει τη φυσική της ομορφιά.

