Ο Άλις Κούπερ, η κόρη του Κάλικο Κούπερ και ο κιθαρίστας των Guns N' Roses, Slash έδωσαν στη δημοσιότητα ένα lyric video για το τραγούδι τους «Freewheelin» από το υποψήφιο για βραβείο Grammy άλμπουμ της ομάδας Rock for Children «Solid Rock Revival». Η Rock for Children είναι μουσική κολεκτίβα στην οποία συμμετέχουν οι Άλις και Κάλικο Κούπερ, ο Τζον Ντέιβιντ Ουίλιαμς, ο Κόνραντ Βαρέλα, ο Ρέκερ Ινς και άλλοι καλλιτέχνες.

Το άλμπουμ της «Solid Rock Revival» τα έσοδα από το οποίο θα ενισχύσουν τα Solid Rock Teen Centers, του Άλις Κούπερ, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης που εμπνέουν εφήβους να εξελιχθούν μέσα από τη μουσική, τον χορό και την τέχνη είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ για Παιδιά στα επερχόμενα βραβεία Grammy 2025.

Το «Freewheelin» είναι ένα τραγούδι για τις χαρές της ποδηλασίας. Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Άλις Κούπερ δεν έχει κερδίσει ποτέ Grammy παρά τις πολλές υποψηφιότητες. Όταν ρωτήθηκε για την υποψηφιότητα ο θρύλος της shock rock απάντησε: «Δεν θα ήταν το πιο τρελό πράγμα για τον Άλις Κούπερ να πάρει ένα Grammy για παιδική μουσική;».

«Nομίζω ότι πραγματικά έχει απήχηση στα παιδιά. Έχουμε ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να κερδίσει ένα Grammy… Είναι πολύ ωραίο για τα παιδιά να βλέπουν την επιτυχία, απλώς τον μικρότερο σπόρο να μεγαλώνει σε κάτι τόσο μεγάλο. Μερικές φορές τα πράγματα που κάνεις για πλάκα αποδεικνύονται πολύ καλά» υπογράμμισε.

