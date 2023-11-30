My style rocks: Οι συμμαχίες επηρεάζουν τις βαθμολογίες - Δείτε το trailer

Ένα μόλις επεισόδιο πριν από το Gala όπου θα ανακοινωθεί μια μεγάλη ανατροπή και η αγωνία ανάμεσα στα κορίτσια του My Style Rocks κορυφώνεται.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να εξηγήσουν στις διαγωνιζόμενες πως ο τρόπος που βαθμολογούν επηρεάζει τις ίδιες και μειώνει την προσπάθειά τους. Ωστόσο οι συμμαχίες και οι φιλίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο παιχνίδι είναι ορατές στον τρόπο που οι fashionistas βαθμολογούν.



Όταν ο Στέλιος Κουδουνάρης θα επανέλθει στο θέμα κατά τη διάρκεια της κριτικής στην Αμάντα η επέμβαση της Διονυσίας θα ανεβάσει αρκετά τους τόνους.



Η Ελεάνα κάνει παράπονα πως κανένας από τους κριτές δεν έχει ανέβει ποτέ δίπλα της για να επέμβει στο look της και ο Δημήτρης Σκουλός αναλαμβάνει να επανορθώσει αυτή την… αδικία!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.