My style rocks: Οι συμμαχίες επηρεάζουν τις βαθμολογίες - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

my style

Ένα μόλις επεισόδιο πριν από το Gala όπου θα ανακοινωθεί μια μεγάλη ανατροπή και η αγωνία ανάμεσα στα κορίτσια του My Style Rocks  κορυφώνεται.

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να εξηγήσουν στις διαγωνιζόμενες πως ο τρόπος που βαθμολογούν επηρεάζει τις ίδιες και μειώνει την προσπάθειά τους. Ωστόσο οι συμμαχίες και οι φιλίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα στο παιχνίδι είναι ορατές στον τρόπο που οι fashionistas βαθμολογούν.

my style

 
Όταν ο Στέλιος Κουδουνάρης θα επανέλθει στο θέμα κατά τη διάρκεια της κριτικής στην Αμάντα η επέμβαση της Διονυσίας θα ανεβάσει αρκετά τους τόνους.

my style

 
Η Ελεάνα κάνει παράπονα πως κανένας από τους κριτές δεν έχει ανέβει ποτέ δίπλα της για να επέμβει στο look της και ο Δημήτρης Σκουλός αναλαμβάνει να επανορθώσει αυτή την… αδικία!

my style

my style

my style

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
