My Style Rocks: Νικήτρια η Κατερίνα - Αποχώρησε η Έφη Καλογήρου - Δείτε αποσπάσματα

Το θέμα του «body dysmorphia» έθιξε με την εμφάνισή της η νικήτρια του Gala, η οποία συγκίνησε με αυτή της την κίνηση και απέσπασε ένα ομόφωνο «5»

My Style Rocks

Ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές εικόνες έφεραν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks στο 8ο Gala με θέμα «New Post». Η Κατερίνα Πεφτίτση ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μία εβδομάδα καλών εμφανίσεων με ένα look που ξεχώρισε και ανταμείφθηκε. Η Έφη Καλογήρου, στην πρώτη της διαγωνιστική εβδομάδα χωρίς ασυλία, βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και αποχώρησε.   

Το θέμα του «body dysmorphia» έθιξε με την εμφάνισή της η νικήτρια του Gala, η οποία συγκίνησε με αυτή της την κίνηση και απέσπασε ένα ομόφωνο «5» από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και συγκινητικά σχόλια από την κριτική επιτροπή. 

Η δεύτερη φημολογούμενη κλίκα του διαγωνισμού απέκτησε και όνομα, έτσι πλέον εκτός από την «Κλίκα της Αγάπης» υπάρχει και η «Κλίκα της Σύμπνοιας». 

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων οι τρεις διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης ήταν η Σέβη, η Έφη και η Μαρία, με την τελευταία να απέχει μόλις μισό βαθμό από την Άννα... Η πλειοψηφία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων στήριξαν με την ψήφο τους την Μαρία δηλώνοντας μάλιστα πως της αξίζει μία θέση στον τελικό! 

Η επιτροπή τελικά αποφάσισε να δώσει τη δεύτερη ευκαιρία στην Σέβη και από τον διαγωνισμό αποχώρησε η Έφη Καλογήρου. 

Δείτε τα αποσπάσματα:

Νικήτρια η Κατερίνα Πεφτίτση:

Η Έφη Καλογήρου αποχωρεί:

Η εμφάνιση της Κατερίνας Πεφτίτση που συγκίνησε:

MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30

