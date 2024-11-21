My Style Rocks: Νικήτρια η Κατερίνα - Αποχώρησε η Έφη Καλογήρου - Δείτε αποσπάσματα

Ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές εικόνες έφεραν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks στο 8ο Gala με θέμα «New Post». Η Κατερίνα Πεφτίτση ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μία εβδομάδα καλών εμφανίσεων με ένα look που ξεχώρισε και ανταμείφθηκε. Η Έφη Καλογήρου, στην πρώτη της διαγωνιστική εβδομάδα χωρίς ασυλία, βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης και αποχώρησε.
Το θέμα του «body dysmorphia» έθιξε με την εμφάνισή της η νικήτρια του Gala, η οποία συγκίνησε με αυτή της την κίνηση και απέσπασε ένα ομόφωνο «5» από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και συγκινητικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.
Η δεύτερη φημολογούμενη κλίκα του διαγωνισμού απέκτησε και όνομα, έτσι πλέον εκτός από την «Κλίκα της Αγάπης» υπάρχει και η «Κλίκα της Σύμπνοιας».
Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων οι τρεις διαγωνιζόμενες που βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης ήταν η Σέβη, η Έφη και η Μαρία, με την τελευταία να απέχει μόλις μισό βαθμό από την Άννα... Η πλειοψηφία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων στήριξαν με την ψήφο τους την Μαρία δηλώνοντας μάλιστα πως της αξίζει μία θέση στον τελικό!
Η επιτροπή τελικά αποφάσισε να δώσει τη δεύτερη ευκαιρία στην Σέβη και από τον διαγωνισμό αποχώρησε η Έφη Καλογήρου.
Δείτε τα αποσπάσματα:
Νικήτρια η Κατερίνα Πεφτίτση:
Η Έφη Καλογήρου αποχωρεί:
Η εμφάνιση της Κατερίνας Πεφτίτση που συγκίνησε:
