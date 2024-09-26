«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, το ίδιο και η ένταση

Η Ευτυχία και ο Χρήστος, έχουν καταφέρει να κερδίσουν 4.000 ευρώ και συνεχίζουν με σκοπό να σημειώσουν ρεκόρ νικών. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν δύο αδέρφια από την Ελασσόνα, τον Λάζαρο και τη Βάσω. Ο Μάρκος δίνει το σύνθημα και η μαγειρική μονομαχία ξεκινά!

Ο Χρήστος και η Ευτυχία, με αρκετή εμπειρία πια, μπαίνουν με φόρα στην κουζίνα και δεν ξεχνούν τους... «ρόλους» τους. Η Ευτυχία «τρέχει» τον Χρήστο, ζητώντας του να κάνει ταυτόχρονα τρεις και τέσσερις κινήσεις και ο Χρήστος εκτελεί... όπως μπορεί, δίνοντας όμως, τον καλύτερό του εαυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς γιατί η συνταγή είναι δύσκολη: «Κολοκυθόσουπα με προσούτο και ψωμί». Θα κάνει θετική εντύπωση αυτή η προσπάθεια στον Έκτορα; Αυτό που σίγουρα κάνουν είναι να τρελάνουν τον Μάρκο με τις φωνές τους.

Ο Λάζαρος και η Βάσω έρχονται με τη σιγουριά πως θα σταματήσουν την πορεία των αντιπάλων τους. Ο Λάζαρος είναι λάτρης της υγιεινής διατροφής, την οποία προωθεί μέσω των Social Media αλλά κι από το κατάστημά του, καθώς είναι ιδιοκτήτης καφετέριας.

Η αδερφή του, Βάσω, με λιγότερες μαγειρικές γνώσεις από τον ίδιο, έρχεται να μαγειρέψει με το δικό της στιλ! H συνταγή είναι «Μπριζόλα μοσχαρίσια με σαλάτα φακόρυζο» και μία κίνηση μπορεί να σώσει τη συνταγή την τελευταία στιγμή. Θα τα καταφέρουν;

Tip of the day: για να βράσουν γρήγορα τα λαχανικά, πρέπει να είναι κομμένα σε μικρά κομμάτια.

