Οι The Cure ανακοίνωσαν ένα νέο τραγούδι -το πρώτο τους μετά από 16 χρόνια- και το πρώτο σημάδι επιστροφής στο στούντιο, από ένα συγκρότημα που αναβάλλει την επικείμενη επιστροφή του τουλάχιστον από το 2019.

Το συγκρότημα μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα του τραγουδιού με τίτλο «Alone» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με κοντινές ασπρόμαυρες εικόνες από το πρόσωπο ενός πέτρινου αγάλματος.

Στο απόσπασμα του τραγουδιού, το οποίο περιλαμβάνει ντραμς και ηλεκτρική κιθάρα, ο frontman Robert Smith τραγουδά τους στίχους: «Αυτό είναι το τέλος κάθε τραγουδιού που τραγουδάμε. Τα αστέρια θολώνουν από τα δάκρυα…».

Το 2019, ο Robert Smith δήλωσε ότι οι Cure μπήκαν στο στούντιο και ηχογράφησαν 19 τραγούδια διάρκειας 10 έως 12 λεπτών, τα οποία αργότερα ειπώθηκε ότι θα περιλάμβαναν δύο άλμπουμ. Λίγους μήνες αργότερα, παραδέχτηκε ότι μερικές επανεκτελέσεις ήταν απαραίτητες, αλλά επέμεινε ότι θα ήταν «εξαιρετικά πικραμένος» αν δεν υλοποιούνταν η ημερομηνία κυκλοφορίας του 2019.

Μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο, όταν του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει ότι ένα άλμπουμ θα ερχόταν εκείνη τη χρονιά, απάντησε: «Όχι! Είμαι πολύ μεγάλος για να δεσμεύομαι σε τέτοια ηλίθια πράγματα».

Πηγή: skai.gr

