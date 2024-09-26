Ο Γιώργος Λιβάνης αποκάλυψε το όνομα που θα πάρει ο γιος του

Ο τραγουδιστής και η γυναίκα της ζωής του η Ανδρομάχη, από τις 12 Σεπτεμβρίου ζουν την απόλυτη ευτυχία έχοντας πια στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε στην εκπομπή Buongiorno και μοιράστηκε τα συναισθήματά του για τον ερχομό του παιδιού του αλλά και τη νέα πραγματικότητα της ζωής τους πια, καθώς και την εμπειρία του τοκετού που κράτησε περίπου 16 ώρες. Ενώ αποκάλυψε και το όνομα που θα πάρει ο γιος τους.

