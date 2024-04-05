Το θέμα του σημερινού επεισοδίου του My style rocks ήταν τα Boho ντυσίματα. Κάποια από τα κορίτσια πλησίασαν αρκετά σε αυτό ενώ κάποια άλλα θύμισαν περισσότερο gipsy στυλ.

Η Σιμόν ήταν η νικήτρια της ημέρας με 11,5 βαθμούς και επέλεξε να αφαιρέσει έναν βαθμό από την Casablanca.



H Casablanca ξέσπασε σε κλάματα λίγο μετά την βαθμολογία που τις έβαλε ο Στέλιος Κουδουνάρης ο οποίος τη βαθμολόγησε με 3. «Κλαις επειδή σου έβαλα 3; Με κοροϊδεύεις;» τη ρώτησε ο κ. Κουδουνάρης με εκείνη να απαντά πως «είναι από συγκίνηση».



Τα πνεύματα οξύνθηκαν ανάμεσα στη Ζέτα και τη Δομινίκη όταν η τελευταία κλήθηκε να κάνει την κριτική της.

Η Δομινίκη θεώρησε πως το ντύσιμο της Ζέτας δεν ήταν Boho, αλλά Western. Αναφέρθηκε επίσης στον κορσέ που φορούσε η Ζέτα λέγοντάς της ότι ταίριαζε καλύτερα στο χθεσινό θέμα. Αν αφαιρέσεις το γιλέκο βλέπω το χθεσινό θέμα πιο ξεκάθαρα από ό,τι το είδα χθες» σημείωσε.

Η Ζέτα εκνευρισμένη απάντησε: «Κορίτσι μου τι μπερδεύεσαι; Δεν είναι κορσές εσώρουχο. Ο χθεσινός ήταν κορσές εσώρουχο, Ξεκόλλα λίγο το μυαλό σου».

Ζέτα και Μπι είχαν έναν ιδιαίτερα έντονο διάλογο με την πρώτη να λέει στην τελευταία, «πήγαινε καλύτερα να μαγειρεύεις». «Μη με ξανατοποθετήσεις έτσι, δεν θα μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν σε έχω προσβάλλει ποτέ» απάντησε η Μπι.

Πηγή: skai.gr

