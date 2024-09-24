«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το ερωτευμένο ζευγάρι από την Πάτρα, η Ευτυχία και ο Χρήστος, κέρδισαν εξαιτίας ενός καταστροφικού λάθους των αντιπάλων τους. Ο Μάρκος τους υποδέχεται για τρίτη φορά στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη ζευγάρι, τον Γιώργο και την Ελευθερία.

Σήμερα, η Ευτυχία και ο Χρήστος αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της σχέσης τους, αν και η Ευτυχία έχει το μυαλό της σε ένα μόνο πράγμα: να πετύχει η «Χοιροκοτοαγκαλίτσα με κους κους» και να κάνει περήφανη τη θεία που της έμαθε τη συνταγή. Ο Χρήστος ακολουθεί τις οδηγίες της αυστηρής κοπέλας του, διατηρώντας όμως πάντα τον δικό του ρυθμό...

Ο Γιώργος και η Ελευθερία γνωρίστηκαν στην Πάτρα κάτω από περίεργες συνθήκες και η συνέχεια της ιστορίας τους είναι επίσης πολύ... ενδιαφέρουσα! Στο σημερινό επεισόδιο, η Ελευθερία μπαίνει στην κουζίνα και ξεκινά να μαγειρεύει «Καλαμάρι ψητό με σάλτσα λεμονιού και κολοκυθοκεφτέδες με σος γιαουρτιού» και ο Γιώργος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανεβάσει τους αργούς ρυθμούς της κοπέλας του, ώστε να ολοκληρωθεί το πιάτο τους.

Ο Έκτορας, στην «Ώρα της Κρίσης», πρέπει να δοκιμάσει δύο ιδιαίτερες συνταγές και να αποφασίσει ποια από τις δύο αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Η απόφαση όμως, είναι δύσκολη, καθώς και τα δύο πιάτα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Tip of the day: το καλαμάρι χρειάζεται ελάχιστο ψήσιμο.

Δείτε το trailer:



«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

Δηλώστε συμμετοχή: https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.