«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Στην κουζίνα της μαμάς περνάμε καλά! Δείτε το trailer

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Ευτυχία και ο Χρήστος, κέρδισαν εξαιτίας ενός καταστροφικού λάθους των αντιπάλων τους. Ο Μάρκος τους υποδέχεται για τρίτη φορά στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν, ένα ακόμη ζευγάρι, τον Γιώργο και την Ελευθερία

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το ερωτευμένο ζευγάρι από την Πάτρα, η Ευτυχία και ο Χρήστος, κέρδισαν εξαιτίας ενός καταστροφικού λάθους των αντιπάλων τους. Ο Μάρκος τους υποδέχεται για τρίτη φορά στην κουζίνα για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη ζευγάρι, τον Γιώργο και την Ελευθερία.

Σήμερα, η Ευτυχία και ο Χρήστος αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της σχέσης τους, αν και η Ευτυχία έχει το μυαλό της σε ένα μόνο πράγμα: να πετύχει η «Χοιροκοτοαγκαλίτσα με κους κους» και να κάνει περήφανη τη θεία που της έμαθε τη συνταγή. Ο Χρήστος ακολουθεί τις οδηγίες της αυστηρής κοπέλας του, διατηρώντας όμως πάντα τον δικό του ρυθμό...

Ο Γιώργος και η Ελευθερία γνωρίστηκαν στην Πάτρα κάτω από περίεργες συνθήκες και η συνέχεια της ιστορίας τους είναι επίσης πολύ... ενδιαφέρουσα! Στο σημερινό επεισόδιο, η Ελευθερία μπαίνει στην κουζίνα και ξεκινά να μαγειρεύει «Καλαμάρι ψητό με σάλτσα λεμονιού και κολοκυθοκεφτέδες με σος γιαουρτιού» και ο Γιώργος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανεβάσει τους αργούς ρυθμούς της κοπέλας του, ώστε να ολοκληρωθεί το πιάτο τους. 

Ο Έκτορας, στην «Ώρα της Κρίσης», πρέπει να δοκιμάσει δύο ιδιαίτερες συνταγές και να αποφασίσει ποια από τις δύο αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Η απόφαση όμως, είναι δύσκολη, καθώς και τα δύο πιάτα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

Tip of the day: το καλαμάρι χρειάζεται ελάχιστο ψήσιμο.

Δείτε το trailer:


Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

Δηλώστε συμμετοχή: https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR

