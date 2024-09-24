Η Άντζελα Δημητρίου τραγουδάει στην εγγονή της «Αυτά τα μάτια τ’ αγαπάω» και τη νανουρίζει στην αγκαλιά της

Μέχρι αργά το βράδυ κράτησε το γλέντι για τη βάπτιση της μικρής Μιχαέλας- Αγγελικής Λώση, εγγονής της Άντζελας Δημητρίου από τη μοναχοκόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της Φώτη Λώση. Και όλα αυτή τη βραδιά ήταν υπέροχα. Όπως φαίνεται και στα αποκλειστικά βίντεο που εξασφάλισε το womenonly.gr από τη δεξίωση που ακολούθησε.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.