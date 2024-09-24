Μπέττυ Μαγγίρα: «Το κανάλι ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο, δεν το θεώρησα αδικία. Όλοι οι υπόλοιποι το θεώρησαν»

Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην της γίνει η ερώτηση. Και φυσικά το γνώριζε και η ίδια η Μπέττυ Μαγγίρα αυτό πηγαίνοντας σε κοσμική εκδήλωση και ήταν σίγουρα προετοιμασμένη να απαντήσει όπως είδαμε στο ρεπορτάζ του Breakfast@star.

«Δεν την… περίμενα αυτή την ερώτηση, με αφήνετε άφωνη πραγματικά. Τους είδα το Σάββατο, μου άρεσε πολύ ο Θανάσης, ήταν πολύ άνετος. Δεν περίμενα όμως κάτι διαφορετικό από τον Θανάση, γιατί έχει χιλιόμετρα στην τηλεόραση».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.