Μπορεί η Φοίβη να μην μπορεί να το παραδεχθεί ακόμη απόλυτα, όμως κάποια πράγματα είναι δύσκολο να κρυφτούν. Ήδη από τα γελάκια του συμβουλίου έγινε σαφές ότι η παίκτρια και ο Γιάννης Ρηγάκης περνούν πολύ καλύτερα στο παιχνίδι από τότε που βρέθηκαν στην ίδια ομάδα.

Η Φοίβη, μιλώντας για την αμήχανη αυτή στιγμή ανέφερε χαρακτηριστικά «Τα μάγουλά μου έγιναν κόκκινα». Δεν δίστασε ωστόσο να προσθέσει πώς έχει έρθει κόντά στον παίκτη, ενώ και οι εικόνες μαρτυρούν το ίδιο!

Πηγή: skai.gr

