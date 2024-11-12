Survivor: Χτύπησαν στο ίδιο εμπόδιο την ίδια στιγμή - «PARAMEDICO!»

Ένα αρκετά σπάνιο συμβάν εκτυλίχθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Η Φοίβη και η Μαίρη κατάφεραν να βγουν χτυπημένες από το ίδιο εμπόδιο την ίδια στιγμή, χωρίς η μία να εμπλέκεται στον τραυματισμό της άλλης.



Αρχικά η Φοίβη μετά από λάθος υπολογισμό των συμπαικτών της, χτύπησε με τρόπο τρομακτικό, καθώς δέχθηκε τη σιδερένια σκάλα στο κεφάλι της. Ευτυχώς κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα, την ίδια ώρα που από την απέναντι πλευρά η Μαίρη μάγκωνε το δάχτυλό της με τέτοια σφοδρότητα, που την ανάγκασε να φύγει για το νοσοκομείο.



