Η δημόσια συγγνώμη της Κατερίνας Καινούργιου στον Γιώργο Πατούλη

Ένα σχόλιο που είχε κάνει για τη διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσα στον ίδιον και την νυν σύζυγό του Νάνσυ Κοιλού είχε κάνει η Κατερίνα Καινούργιου και ένιωσε πως ίσως πρέπει να απολογηθεί για αυτό, ειδικά μετά την πρόσφατη συνέντευξή του για όλα αυτά που άκουσαν το τελευταίο διάστημα ο ίδιος και η εγκυμονούσα σύζυγός του.

Η παρουσιάστρια επικοινώνησε με τον Γιώργο Πατούλη στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και του ζήτησε συγγνώμη σε περίπτωση που προσβλήθηκε.

«Ζήτησα να συνομιλήσω με τον κ. Πατούλη και το εκτιμώ που δέχτηκε να βγει. Ξαφνικά το Σαβ/κο όλες οι εκπομπές έπεσαν να με κράξουν με τα χειρότερα σχόλια για ποιον λόγο είπα κάτι. Αν ζητήσω συγνώμη, θα την πω προσωπικά στον κ. Πατούλη. Μπορεί κάποιοι να το έχουν σχολιάσει εκτός κάμερας, αλλά μπροστά το παίζουν ότι δεν λέμε τίποτα. Είπα ότι μοιάζει για κόρη του για ένα ζευγάρι που έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εγώ το είπα χιουμοριστικά. Αν ενοχληθήκατε, ζητώ συγγνώμη. Σας ενόχλησε τόσο πραγματικά;» τον ρώτησε ευθέως η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο καθένας εκφράζει και λέει αυτό που θέλει. Από εκεί και πέρα δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Η κ. Κοιλού, η Αναστασία είναι ενήλικας, επιστήμων, αυτάρκης οικονομικά και περάσαμε πάρα πολλά μαζί. Στη δική μου επανεκκίνηση ήρθε κι έρχεται ένα παιδί. Είναι η χαρά όλης της δικής μας προσπάθειας, που είναι αφενός ότι είμαστε καλά κι αγαπημένοι κι όλα τα υπόλοιπα δεν μας ακουμπάνε και δεν τα σκεφτόμαστε» απάντησε ο Γιώργος Πατούλης.

