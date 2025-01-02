Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στις 21.00, στο «Prime Time», η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ μιλά για τη συναρπαστική ζωή της στον Άρη Πορτοσάλτε.

Τα γεγονότα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια, η «θητεία» της στην ΕΠΟΝ και την Αντίσταση, η επιστημονική της αναγνώριση στη Γαλλία ως «Πρύτανης των Πρυτάνεων», ο Μάης του ’68, η ελληνική χούντα και οι σχέσεις της με τις κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και του κόσμου. Μιλά για τον Φρανσουά Μιτεράν και τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ιάννη Ξενάκη και τη Μελίνα Μερκούρη.

H σπουδαία Ελληνίδα Ιστορικός και Βυζαντινολόγος, που συμπληρώνει φέτος 99 χρόνια ζωής, αφηγείται με τον γλαφυρό και συγκλονιστικό της λόγο τον «αιώνα της Ελλάδας» και περιγράφει τις προκλήσεις της εποχής που έρχεται…

Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στις 21.00, στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ, συνέντευξη της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ στον Άρη Πορτοσάλτε.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

