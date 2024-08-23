My man can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Δείτε trailer

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος δηλώνει «παρών» στο εβδομαδιαίο ραντεβού του με τους τηλεθεατές με το My man can, και υποδέχεται τέσσερα νέα και ατρόμητα ζευγάρια!

Ο Ανδρέας και η Μαρία Α., ο Βασίλης Λ. και η Μαρία Σ., ο Σωκράτης και η Δήμητρα, και ο Βασίλης Ρ. και η Χριστίνα καλούνται να περάσουν από ευφάνταστες πίστες για να βρουν… στόχο:

Ένας συνεργάτης από την παραγωγή πετάει από ψηλά… καρδιές και τα κορίτσια πρέπει να μαζέψουν όσες περισσότερες μπορούν.

Οι άντρες φορούν τη στολή μέλισσας και, χωρίς να βλέπουν τίποτα, ακολουθούν τις οδηγίες των συντρόφων τους, με στόχο να σκάσουν τα μπαλόνια. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν;

Οι άντρες βρίσκονται απέναντι από μια ειδική κατασκευή σπιτιού και καλούνται να σπάσουν τα παράθυρα. Θα τα καταφέρουν;

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο αναμετριούνται, στοχεύοντας στους πόντους που θα τους χαρίσουν τη μεγάλη νίκη!



Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

