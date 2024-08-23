Αναστασία Τσιλιμπίου: «Έκανα πλαστική στ’ αυτιά μου, πράγμα που ήθελα από πολύ μικρή»

Είναι ένα εντυπωσιακό κορίτσι. Ειλικρινά δεν περιμέναμε να αποκαλύψει πως χρειάστηκε να κάνει πλαστική. Η Αναστασία Τσιλιμπίου όμως θεωρούσε πως έχει κάποια ατέλεια και τη διόρθωσε. Και μιλάει ανοιχτά για αυτό σε συνέντευξη που έδωσε στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Σε έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση μέσα από τα social media;

«Προφανώς, πάρα πολλές φορές έχω έρθει αντιμέτωπη με άσχημα σχόλια μέσα από τα social media. Στην αρχή μου χάλαγαν πάρα πολλή ενέργεια και με έπνιγε η αδικία, γιατί ότι και να πεις κατακρίνεται και επικρατεί μια τοξική ατμόσφαιρα. Πλέον όμως άρχισα να μην ασχολούμαι ή απαντάω με χιούμορ και ευγένεια. Δεν μπορώ να χαλάω την ενέργειά μου σε κάτι που δεν μου προσφέρει τίποτα».

