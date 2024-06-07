Μπορεί να έχουν χωρίσει ως ζευγάρι εδώ και πολύ καιρό και να έχουν και οι δύο προχωρήσει τις ζωές τους με νέες σχέσεις αλλά ανάμεσά τους υπάρχει πάντα αγάπη και εκτίμηση.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δέχτηκε την πρόκληση των συνεργατών του να κάνει πλάκα στην πρώην του Ευρυδίκη Βαλαβάνη και έτσι κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της εκπομπής του στο You Tube κλήθηκε να την πάρει τηλέφωνο.

Και δεν ήταν ένα απλό τηλέφωνο του στιλ, έλα τι κάνεις; Όχι, ήταν μια δοκιμασία. Έτσι όταν εκείνη το σήκωσε -απόδειξη του πόσο καλές είναι οι μεταξύ τους σχέσεις- εκείνος την ενημέρωσε ότι πλημμύρισε το σπίτι του και της ζήτησε να τον φιλοξενήσει για καμιά εβδομάδα.

Σιγά που θα μάσαγε η Ευρυδίκη. Του είπε να πάει να τον φιλοξενήσει ο Fipster (Φίλιππος Νικολάου) ενώ όταν ο Κωνσταντίνος της υπενθύμισε ότι έχει ακόμα τα κλειδιά του σπιτιού και ότι θα πάει, του ζήτησε να της τα γυρίσει πίσω. Boomerang η φάρσα Κωνσταντίνε.

Πηγή: skai.gr

