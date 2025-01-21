Λογαριασμός
«Μπούχτισε» η Μαρία Αναστασοπούλου! «Αν ακούσω άλλη μια φορά το YMCA...»

Το τραγούδι έκανε viral τον Τραμπ, καθώς οι απόπειρές του να το χορέψει όπως χορεύεται, σχηματίζοντας τα γράμματα του τραγουδιού, σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως

Στους ρυθμούς της ορκωμοσίας Τραμπ κινούνται οι περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές ανάμεσά τους και το Live You που ξεκίνησε με πολύ χιούμορ.

«Ένα καπελάκι εμείς τίποτα! Βγήκαμε έτσι με τα κουστουμάκια μας» παραπονέθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου.

«Έπρεπε! Κρατάει και απόσταση, είναι πολύ χρήσιμο, αν κάποιος πάει να περάσει τη γραμμή, τακ, μπαίνει το καπέλο!» της είπε ο Άρης Πορτοσάλτε.

«Αν ακούσω νομίζω άλλη μια φορά το YMCA δεν ξέρω αν θα το αντέξω!» είπε η παρουσιάστρια για το τραγούδι, που έκανε viral τον Τραμπ, καθώς οι απόπειρές του να το χορέψει όπως χορεύεται, σχηματίζοντας τα γράμματα του τραγουδιού, σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Βέβαια, μπροστά στις προεδρικές του εξαγγελίες που ταρακούνησαν τον πλανήτη, η… χορογραφία ήταν το μικρότερο κακό…

