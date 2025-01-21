Viral βίντεο ντοκουμέντο: Ο Μάικλ Τζάκσον τραγουδάει με την κανονική του φωνή

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από πρόβα του Μάικλ Τζάκσον να τραγουδάει α καπέλα το "Man in the mirror", χωρίς auto tune (μουσικά φίλτρα) με την πραγματική του φωνή, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το διαδίκτυο.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας το τεράστιο ταλέντο του.

Listen to Michael Jackson’s real voice with no auto tune pic.twitter.com/GBLpFwAw19 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 20, 2025

Το "Man in the Mirror" κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1988 ως το τέταρτο σινγκλ από το έβδομο σόλο άλμπουμ του «βασιλιά της ποπ», Bad, και έγινε τριπλά πλατινένιο.

Μάλιστα, το κομμάτι έγινε το νούμερο 1 σινγκλ του Τζάκσον στο Billboard Hot 100.

Ο Μάικλ Τζάκσον, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής και του θεάματος, πέθανε στις 25 Ιουνίου 2009, σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ο αιφνίδιος θάνατός του προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και θλίψη και οδήγησε στην κατάρρευση τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Πηγή: skai.gr

