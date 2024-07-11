Τα εγγόνια της Άννας Βίσση για πρώτη φορά στην Κύπρο και σε συναυλία της

Ο Νίκος και ο Νέστορας επισκέπτονται συχνά την Ελλάδα με τη μαμά τους Σοφία Καρβέλα αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν πάει ποτέ στην Κύπρο που είναι ο τόπος καταγωγής της υπερδιάσημης γιαγιάς τους Άννας Βίσση.

Και χθες που η Άννα είχε συναυλία στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας ήταν μια ιδανική ευκαιρία για να βρεθούν τα δύο αγόρια για πρώτη φορά στον τόπο που κατά ένα μέρος είναι και δικός τους τόπος καταγωγής. Στο αεροδρόμιο τους υποδέχτηκε η ίδια η γιαγιά τους ενθουσιασμένη που βρίσκονταν εκεί και όλοι μαζί.

