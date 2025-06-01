Στα «Τετράγωνα των Αστέρων» εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου η πολυαγαπημένη τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη, η οποία σκόρπισε το γέλιο όταν μοιράστηκε μία ιστορία της από το παρελθόν – συγκεκριμένα όταν πήγε ακάλεστη σε λάθος γάμο.

Όπως αφηγήθηκε, το περιστατικό συνέβη όταν – ως ασφαλιστικός σύμβουλος που είναι το δεύτερο επάγγελμά της – πήγε να ασφαλίσει ένα ζευγάρι.

«Ήθελα λοιπόν να ασφαλίσω ένα ζευγάρι, πάω στο σπίτι τους, τους βλέπω εκεί αλλά δεν καταφέρνω να κλείσω το συμβόλαιο. Μαθαίνω ότι παντρεύονται. Πάω στον γάμο τους, θεωρώντας ότι είναι αυτός ο γάμος. Μπαίνω λοιπόν μέσα, κρατάω το δώρο, με χαιρετάνε όλοι, τους χαιρετάω και γω. Με κοιτάνε περίεργα, ευτυχώς ο κουμπάρος ήταν ντράμερ και έτσι πιθανώς να θεωρούσαν ότι ήμουν φίλη ή συγγενής του ντράμερ. Πάω να δώσω το δώρο την ώρα που βγαίνω, αφού χαιρετάω τη νύφη και τη βλέπω σαν να αδυνάτισε, καταλαβαίνω πως… είχα μπει σε λάθος γάμο» είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το απόσπασμα:

Ο παίκτης θεώρησε ότι η ιστορία της ήταν ψεύτικη αλλά αποδείχτηκε αληθινή. Μάλιστα, όπως είπε η Μπέσσυ Αργυράκη, «η νύφη και ο γαμπρός ήταν έξω και τους αναγνώρισα. Τι να κάνω, τώρα, με το δώρο; Να το δώσω; Έπρεπε να το κρατήσω και να το δώσω έξω. Με λίγα λόγια, όμως, μπήκα σε λάθος γάμος σαν τους παλιούς βουλευτές που έπαιρναν βόλτα τους γάμους» .

Πηγή: skai.gr

