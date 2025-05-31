Λογαριασμός
Καλομοίρα: Σαν μαθητριούλα στην αποφοίτηση του ανιψιού της

Περήφανη θεία!

Καλομοίρα

Στην αποφοίτηση του ανιψιού της Peter Linardakis βρέθηκε η Καλομοίρα που πήγε στη Νέα Υόρκη για να γιορτάσει με την οικογένειά της.

Μάλιστα όπως κάνει πάντα ανέβασε φωτογραφίες από την οικογενειακή μάζωξη που έγινε για την αποφοίτηση, τον νεαρό ανιψιό της αλλά και τη θεία της, Ξένια Σαράντη. Και φυσικά πρωταγωνιστής είναι πάντα το πολύ φαγητό!

Η ίδια πάντως ήταν σαν μαθητριούλα με το ριγέ navy, έξωμο και άκρως καλοκαιρινό της φόρεμα που είναι πρόταση!

«Συγχαρητήρια στον γλυκό μας Peter και σε όλους τους καταπληκτικούς αποφοίτους εκεί έξω! 🎓❤️ Τι όμορφο Σαββατοκύριακο, γιορτάζοντας με την οικογένεια» έγραψε για το άλμπουμ που ανέβασε.

Πηγή: womenonly

TAGS: Καλομοίρα WomenOnly
