«Mission Impossible 8»: O Τομ Κρουζ αποκαλύπτει τον τίτλο και το πρώτο τρέιλερ

Ο τίτλος για την πολυαναμενόμενη όγδοη ταινία του «Mission: Impossible» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αποκαλύφθηκε μαζί με το πρώτο τρέιλερ.

Το «The Final Reckoning» είναι πλέον ο επίσημος τίτλος του «Mission: Impossible 8» και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 23 Μαΐου του 2025.

Σε ανάρτησή του στο Ιnstagram ο σταρ παρουσίασε επίσης και την επίσημη αφίσα σημειώνοντας στη λεζάντα.

«Η ζωή μας είναι το άθροισμα των επιλογών μας.

Τα λέμε στις αίθουσες στις 23 Μαΐου 2025».

Στο «Dead Reckoning», ο Ethan Hunt (Κρουζ) «βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται «The Entity». Μπορεί να προβλέψει κάθε κίνηση και να προκαλέσει καταστροφή αν πέσει σε λάθος χέρια. Αφού γλίτωσε από ένα ολέθριο δυστύχημα με τρένο -στο τέλος της προηγούμενης ταινίας- ο Ethan συνειδητοποιεί ότι η AI είναι κρυμμένη πάνω σε ένα παλιό ρωσικό υποβρύχιο, ενώ παράλληλα εχθροί του παρελθόντος είναι στα ίχνη του.

Στην ταινία επιστρέφει ο Esai Morales μαζί με τους Simon Pegg, Ving Rhames, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Shea Whigham, Henry Czerny, Greg Tarzan Davis, Mariela Garriga και Indira Varma ενώ οι νέοι πρωταγωνιστές είναι οι Hannah Waddingham, Janet McTeer, Holt McCallany, Katy O'Brian, Nick Offerman και Tramell Tillman.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κρίστοφερ Μακουάρι (Christopher McQuarrie) σε σενάριο που έγραψε μαζί με τους Μπρους Γκέλερ (Bruce Geller) και Έρικ Τζέντρεσεν (Erik Jendresen).

Σύμφωνα με το Variety, o Κρουζ και ο διάσημος σκηνοθέτης μοιράζονται και την παραγωγή μαζί με την Τζίνα Χάλας (Gina Hallas).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

