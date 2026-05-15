Eurovision: Τι θα δείξουν τα κανάλια στις χώρες που γυρίζουν την πλάτη στον διαγωνισμό

Τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα που μποϊκοτάρουν τον αυριανό τελικό της Eurovision με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ θα προσφέρουν αντ’ αυτού στους τηλεθεατές τους μια επανάληψη της σειράς «Father Ted», ένα εναλλακτικό μουσικό σόου με τον Ισπανό τραγουδιστή Ραφαέλ ή ντοκιμαντέρ για τη Γάζα.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού που συγκέντρωσε 166 εκατ. τηλεθεατές το 2025 βρίσκεται σε κρίση λόγω της σύγκρουσης του Ισραήλ στη Γάζα, με τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα στην Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία να μην συμμετέχουν φέτος σε αυτόν.

Ο διαγωνιζόμενος από το Ισραήλ, Νόαμ Μπετάν, δήλωσε ότι έγινε δεκτός με γιουχαΐσματα από φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές όταν τραγουδούσε στον ημιτελικό την Τρίτης στη Βιένη, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που λαμβάνουν μέρος καταβάλλουν τέλη συμμετοχής, επιλέγουν διαγωνιζόμενο από τη χώρα τους και μεταδίδουν την ψηφοφορία για τον διαγωνισμό, που συνήθως είναι μια γιορτή της μουσικής ποπ και της πoλυπολιτισμικότητας της Ευρώπης και τώρα βρίσκεται στον 70ο του χρόνο.

Το ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE ανακοίνωσε ότι αντ’ αυτού θα μεταδώσει ένα επεισόδιο από την κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990 "Father Ted" στην οποία ένας κακότυχος καθολικός ιερέας και ένας συνάδελφός του επιλέγονται για να εκπροσωπήσουν στην Ιρλανδία στη Eurovision με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα κερδίσει ξανά και δεν θα αναγκαστεί να επωμιστεί το κόστος της διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Η Ιρλανδία κέρδισε τον διαγωνισμό τέσσερις φορές τη δεκαετία του 1990.

Η απόφαση του RTE να μεταδώσει το επεισόδιο επικρίθηκε σφοδρά από έναν από τους δημιουργούς της σειράς. Ο Γκράχαμ Λίνεχαμ, επικριτής της φιλοπαλαιστινιακής στάσης της Ιρλανδίας, δήλωσε μέσω Χ ότι του προκαλεί αποστροφή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το επεισόδιο και κατηγόρησε το RTE για αντισημιτισμό. Εκπρόσωπος του RTE αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Οι περισσότεροι φαν της Eurovision στην Ιρλανδία θα μπορούν, ωστόσο, να παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό στο δίκτυο του BBC, καθώς τα βρετανικά τηλεοπτικά κανάλια είναι ευρέως διαθέσιμα στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

