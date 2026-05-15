Katseye: Ανακοίνωσαν παγκόσμια περιοδεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Οι Katseye ανακοίνωσαν μια παγκόσμια περιοδεία που θα περιλαμβάνει συναυλίες στο Δουβλίνο, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Άμστερνταμ, την Κοπεγχάγη και το Παρίσι στην Ε.Ε. και στην Ατλάντα, την Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Ντάλας στις ΗΠΑ.

Το εξαμελές γυναικείο συγκρότημα, γνωστό για τα τραγούδια Touch και Gnarly, σχηματίστηκε το 2023 στο πλαίσιο του αυστηρού διαγωνιστικού σόου τύπου X-Factor, «The Debut: Dream Academy».

Με μέλη από τις Φιλιππίνες, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, οι Katseye συχνά περιγράφονται ως «παγκόσμιο γυναικείο συγκρότημα».

Το υποψήφιο για Grammy γκρουπ ανακοίνωσε την περιοδεία του Wildworld, στην οποία θα εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική το φθινόπωρο.

Το συγκρότημα Katseye με έδρα το Λος Άντζελες αποτελείται από τις Manon, Lara, Daniela, Megan, Sophia και Yoonchae και σχηματίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος οντισιόν που διοργάνωσαν η κορεατική εταιρεία ψυχαγωγίας Hybe και η αμερικανική δισκογραφική Geffen Records. Στο διαγωνιστικό σόου 20 επίδοξες ποπ σταρ κατά τη διάρκεια 12 εβδομάδων διεκδίκησαν μία θέση σε γυναικείο συγκρότημα.

Πηγή: skai.gr

