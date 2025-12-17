Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Τόνια Σωτηροπούλου έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη» την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 23.30, στον ΣΚΑΪ, για να δώσουν ξεχωριστές συνεντεύξεις.

Παγκόσμιος πρωταθλητής και χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Πώς όμως ξεκίνησε η καριέρα του; Τι ήταν αυτό που τον ώθησε να επιλέξει τους κρίκους; Η πορεία του στον πρωταθλητισμό από παιδί, οι «τρέλες» που έχει κάνει στη ζωή του, η υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Βασιλική Μιλλούση αλλά και η «κουμπαριά» με τον Χρήστο Μάστορα είναι μερικά μόνο από τα θέματα που συζητάει με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Το δώρο του παρουσιαστή προς εκείνον αποκαλύπτει ένα ακόμα ταλέντο του πρωταθλητή!

Η γοητευτική ηθοποιός Τόνια Σωτηροπούλου κάνει δυναμική είσοδο «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Πολλοί ηθοποιοί ονειρεύονται μία διεθνή καριέρα, λίγοι όμως τα έχουν καταφέρει. Η Τόνια Σωτηροπούλου μιλάει για τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο της στο εξωτερικό και μοιράζεται την πιο «αποτυχημένη» της οντισιόν. Έχει πει ποτέ ψέματα για να πάρει ένα ρόλο; Πώς γνωρίστηκε με τον David Beckham; Η ηθοποιός μιλάει με τα πιο τρυφερά λόγια για τη γνωριμία και το γάμο της με τον Κωστή Μαραβέγια αλλά και για την απόφασή της να συνιδρύσει το «a little shelter». Λίγο πριν χαιρετήσει τον Φάνη, ο παρουσιαστής της ζητάει να… αυτοσχεδιάσει. Ποια έκπληξη την περιμένει;

