Ετεοκλής Παύλου: Ποιές κούνιες και ποιά τζακούζι, άλλο τον τρέλανε στις Μαλδίβες

Πέρυσι ακριβώς την ίδια εποχή βρέθηκαν στα νησιά Kuranathi και Fushifaru, αυτή τη χρονιά βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες στο irifushi. Μεταξύ μας όπου κι αν ήταν στις Μαλδίβες το ίδιο μαγικά θα περνούσαν. Το γράφουν εξάλλου συνέχεια και ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου πως η εμπειρία του ταξιδιού αυτού είναι για εκείνους αξεπέραστη.

Πόσο μάλλον που έχουν μαζί τους, όπως πάντα, την κορούλα τους τη Μελίτα. Πότε οι τρεις τους, πότε μπαμπάς με κόρη και πότε μαμά Ελένη με τη μικρή εξερευνούν το εξωτικό νησί, χαλαρώνουν στο Τζακούζι ή κάνουν κούνια πάνω στην παραλία.

