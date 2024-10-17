Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Δήμος και η Ανδριάνα ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια του "Power of Love", αφού η γνωριμία τους δημιούργησε πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι.

Γνωρίζονταν πριν μπουν στο «Σπίτι της Αγάπης»; Τι συνέβη στο Bodrum; Ο Δήμος αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να κάνει πρόταση γάμου στην Ανδριάνα τη βραδιά του τελικού και γιατί συνειδητοποίησε πως αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του.

Επιπλέον, αποκαλύπτουν πώς ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα στους δικούς τους ανθρώπους και ποια παίκτρια δεν θα καλέσουν στο γάμο τους.

Από το φλερτ στο σπίτι του "Power of Love" μέχρι την πρόταση γάμου, ο Δήμος και η Ανδριάνα μοιράζονται την ιστορία τους.

Ως προετοιμασία για τον επικείμενο γάμο τους, αποφασίσαμε να τους υποβάλουμε σε μια διασκεδαστική δοκιμασία για να δούμε πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους.

Πώς τα πήγαν σε αυτό το Pre-wedding quiz;

Πηγή: skai.gr

