Στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Η δημοφιλής τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη χώρα μας για τον γάμο του αθλητή Γιώργου Καρλαύτη, ο οποίος είναι συμπαίκτης με τον σύντροφό της στο NFL.Το πάρτι του γάμου έγινε σε γνωστό μαγαζί των νοτίων προαστίων. Η Αμερικανίδα σταρ χόρεψε, μίλησε και διασκέδασε με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους.

Επιπλέον, φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα και είχε τα μαλλιά της πιασμένα, όπως διακρίνεται στις φωτογραφίες.

Σημειώνεται πως ζητήθηκε από όλους τους καλεσμένους να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.



