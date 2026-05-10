Η ποπ σταρ Ντούα Λίπα κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατ. δολαρίων εναντίον της Samsung, κατηγορώντας τον τεχνολογικό γίγαντα ότι χρησιμοποίησε την εικόνα της σε συσκευασίες τηλεοράσεων χωρίς την άδειά της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Η τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι η Samsung ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη φωτογραφία της στις συσκευασίες των προϊόντων της πέρυσι, χωρίς όμως να ζητήσει τη συγκατάθεσή της ή να πληρώσει αποζημίωση.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Ντούα Λίπα είχε ζητήσει νωρίτερα την αφαίρεση της εικόνας από τις συσκευασίες, αλλά η Samsung φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Επίσης, αναφέρεται ότι η φωτογραφία της τραγουδίστριας χρησιμοποιήθηκε σε μια μεγάλης κλίμακας διαφημιστική καμπάνια χωρίς την έγκρισή της ή τη συμμετοχή της.

«Το πρόσωπο της χρησιμοποιήθηκε εμφανώς σε μια μαζική διαφημιστική καμπάνια για ένα καταναλωτικό προϊόν χωρίς να το γνωρίζει, χωρίς να λάβει αμοιβή και χωρίς να έχει καμία απολύτως δυνατότητα λόγου, ελέγχου ή συμμετοχής», αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στην αγωγή.

Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι η χρήση δημιούργησε την ψευδή εντύπωση ότι η Ντούα Λίπα προωθούσε τα προϊόντα της Samsung.

Η νομική καταγγελία περιλαμβάνει ισχυρισμούς σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας, ψευδή υποστήριξη και νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν της τραγουδίστριας δήλωσαν ότι «είναι επιλεκτική όσον αφορά τις συνεργασίες με μάρκες και δεν θα είχε εγκρίνει την υποτιθέμενη χρήση της εικόνας της χωρίς επίσημη συμφωνία»

Η Samsung δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως στην αγωγή.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.