BAFTA TV 2026: Το «Adolescence» έγραψε ιστορία – Δάκρυα χαράς για τον Στίβεν Γκράχαμ

Το βρετανικό τηλεοπτικό τοπίο είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή στα φετινά τηλεοπτικά βραβεία BAFTA, καθώς η σειρά «Adolescence» του Netflix σάρωσε τις διακρίσεις και έγραψε ιστορία στη λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Με τέσσερα μεγάλα βραβεία, η δραματική μίνι σειρά εξελίχθηκε στο απόλυτο φαινόμενο της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές παραγωγές της χρονιάς.

Η πιο συγκινητική στιγμή της τελετής ανήκε αναμφίβολα στον Στίβεν Γκράχαμ. Ο 52χρονος ηθοποιός, ύστερα από οκτώ υποψηφιότητες σε διαφορετικές χρονιές, κατάφερε επιτέλους να κρατήσει στα χέρια του το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Adolescence», λυγίζοντας πάνω στη σκηνή. Ο Γκράχαμ, που έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε σπουδαίες βρετανικές παραγωγές όπως τα «This Is England», «Help» και «Time», εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένος, μιλώντας για το παιδικό του όνειρο να βρεθεί κάποτε στην τηλεόραση.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον ηθοποιό Ντρου Σκόφιλντ, τον άνθρωπο που, όπως είπε, τον έκανε να πιστέψει πως ένα παιδί από μια λαϊκή γειτονιά μπορούσε να φτάσει μέχρι τη μεγάλη σκηνή των BAFTA. «Για κάθε νέο παιδί, από όπου κι αν προέρχεται, όλα είναι πιθανά», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από την αίθουσα.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν και ο μόλις 16 ετών Όουεν Κούπερ, ο οποίος απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία που ήδη τον έχει οδηγήσει σε διακρίσεις στις Χρυσές Σφαίρες και στα Emmy. Ο νεαρός ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, θυμήθηκε την πρώτη του οντισιόν και τα πρώτα του γυρίσματα, τονίζοντας πως η εμπειρία της σειράς άλλαξε ολόκληρη τη ζωή του.

Adolescence makes history at Bafta TV Awards https://t.co/WwkxiadNVi — BBC News (UK) (@BBCNews) May 11, 2026

Ανάλογη ήταν και η έκπληξη με τη βράβευση της Κριστίν Τρεμάρκο στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου. Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη μητέρα του Τζέιμι, επικράτησε απέναντι σε μεγάλα φαβορί και αφιέρωσε το βραβείο της στον Στίβεν Γκράχαμ και τη Χάνα Γουόλτερς, ευχαριστώντας τους για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

Η σειρά ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της κερδίζοντας και το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, αφήνοντας πίσω δυνατές υποψηφιότητες από το BBC, το ITV και το Channel 4. Η επιτυχία της επιβεβαίωσε όσα προέβλεπαν ήδη οι αναλυτές του βρετανικού Τύπου από την ημέρα των υποψηφιοτήτων, όταν το «Adolescence» είχε συγκεντρώσει συνολικά 11 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλη παραγωγή της χρονιάς.

BAFTA TV Awards Winners Unveiled (Updating Live) https://t.co/VM8sRFsKPO — The Hollywood Reporter (@THR) May 10, 2026

Πέρα από το «Adolescence», ξεχώρισαν επίσης το «Code of Silence», που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, και η Νάργκες Ρασίντι, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Prisoner 951». Στις κωμικές κατηγορίες διακρίθηκαν η Κάθριν Πάρκινσον και ο Στιβ Κούγκαν, ενώ το «Last One Laughing» απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία στην ψυχαγωγία.

Οι μεγάλοι νικητές

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία

Στιβ Κούγκαν – How Are You? It’s Alan (Partridge)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία

Κάθριν Πάρκινσον – Here We Go

Ημερήσιο Πρόγραμμα

Scam Interceptors

Δραματική Σειρά

Code of Silence

Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα

Last One Laughing

Διεθνής Παραγωγή

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Νάργκες Ρασίντι – Prisoner 951

Μίνι Σειρά

Adolescence (Netflix)

Reality Πρόγραμμα

The Celebrity Traitors

Κωμική Σειρά

Amandaland

Ντοκιμαντέρ

Grenfell: Uncovered

Ερμηνεία σε Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα

Μπομπ Μόρτιμερ – Last One Laughing

Σαπουνόπερα

EastEnders

Αθλητική Κάλυψη

Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας & UEFA Women’s Euro 2025

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Όουεν Κούπερ – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Κριστίν Τρεμάρκο – Adolescence

Εξειδικευμένο Ντοκιμαντέρ

Simon Schama: The Road to Auschwitz (BBC Two)

Short Form

Hustle and Run (Channel 4)

Σειρά Ντοκιμαντέρ

See No Evil (Channel 4)

Παιδικό Μη Μυθοπλαστικό Πρόγραμμα

World.War.Me (Sky Kids Investigates)

Παιδική Μυθοπλασία

Crongton (BBC iPlayer)

Ζωντανό Τηλεοπτικό Γεγονός

VE Day 80: A Celebration to Remember (BBC One)

P&O Cruises Memorable Moment Award (Βραβείο Κοινού)

The Celebrity Traitors – Η στιγμή με τον Άλαν Καρ

(Studio Lambert Scotland / BBC One)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.