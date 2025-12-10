Ο Μέντα 88 σας προσκαλεί στο πιο όμορφο ραδιοφωνικό πάρτι της χρονιάς! Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 9 και μισή το βράδυ, στον Άγιο στο Κολωνάκι.

Σε ρόλο DJ η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Πέννυ Μπαλτατζή και οι παραγωγοί του Μέντα 88, Βιβή Παπαστάθη και Βάσια Ρεντούμη.

Συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Μέντα 88 και κερδίστε προσκλήσεις για την πιο γιορτινή βραδιά.

Μέντα Πάρτι Χριστουγέννων.

Μια μουσική αγκαλιά… από τον Μέντα 88.

MΕΝΤΑ PARTY

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 21.30

Στον «Άγιο» | Διδότου 33, Κολωνάκι

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Χορηγός: ΔΕΗ