Mέντα Live special με τη Γιώτα Νέγκα

Ο Μέντα 88 δημιουργεί ένα ακόμα ΜΕΝΤΑ Live Special, με μια από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές της μουσικής μας, την αγαπημένη μας Γιώτα Νέγκα.

Ένα πολύ προσωπικό, ατμοσφαιρικό, unplugged ΜΕΝΤΑ Live, γεμάτο ιστορίες, τραγούδια και παρεϊστικη διάθεση, μια κυριακάτικη συναυλία ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του Μέντα 88.

Στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων

ΓΚΑΖΙ – Στάση ΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Ο χώρος είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ, καθώς διαθέτει θέσεις αμαξιδίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | στις 20.30

Η είσοδος σε αυτό το Μέντα Live special πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Μέντα LIVE

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας στον Μέντα 88!

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΔΕΗ