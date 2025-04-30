Nicole Kidman: Σας έχουμε το trailer από τη 2η σεζόν του «Nine Perfect Strangers»

Το επίσημο τρέιλερ της 2ης σεζόν της σειράς «Nine Perfect Strangers», με τη Νικόλ Κίντμαν, να επιστρέφει στον ρόλο της αινιγματικής γκουρού ευεξίας, η οποία φέρνει κοντά εννέα νέους αγνώστους στις αυστριακές Άλπεις δόθηκε στη δημοσιότητα από το Hulu.

Το τρέιλερ ξεκινά με αφήγηση που αποκαλύπτει ότι οι νέοι επισκέπτες «επιλέχθηκαν κάτω από περίεργες συνθήκες για ένα θεραπευτικό καταφύγιο».

Εκτός από την Κίντμαν που εντυπωσιάζει με τη νέα της εμφάνιση, το νέο καστ περιλαμβάνει τους: Χένρι Γκόλντινγκ, Λένα Όλιν, Άνι Μέρφι, Κριστίν Μπαράνσκι, Λούκας Ίνγκλαντερ, Κινγκ Πρίνσες, Μουράι Μπάρτλετ, Ντόλι ντε Λεόν, Μέισι Ρίτσαρντσον-Σέλερς, Μαρκ Στρονγκ και Αράς Αϊντί.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της δεύτερης σεζόν, «εννέα νέοι άγνωστοι που συνδέονται με τρόπους που δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν, προσκαλούνται από την Masha Dmitrichenko να λάβουν μέρος σε ένα μεταμορφωτικό ταξίδι ευεξίας στις Αυστριακές Άλπεις. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, τους οδηγεί στα όριά τους. Θα τα καταφέρουν; Θα τα καταφέρει; Η Masha είναι πρόθυμη να δοκιμάσει οτιδήποτε με σκοπό να θεραπεύσει όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού της». Η διάσημη πρωταγωνίστρια συμμετέχει και στη εκτελεστική παραγωγή όπως και οι Στιβ Χουτένσκι, Μόλι Άλεν και Ρέιτσελ Σούκερτ.

