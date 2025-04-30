Kαι οι παίκτες του Big Brother φαίνεται πως μπήκαν με άγριες διαθέσεις για τη νίκη. Προς το παρόν βέβαια γνωρίζονται ακόμα. Γι' αυτό και οι συζητήσεις ανάμεσά τους είναι ξεκάθαρα αναγνωριστικές.

Με το πρώτο επεισόδιο να ξεκινάει με πλάνα από τις πρώτες ώρες τους εντός του σπιτιού, ακόμα με τα ρούχα που μπήκαν στο παιχνίδι και μια κάποια πρώτη αμηχανία. Τα κρεβάτια μοιράστηκαν, όπως και τα κομοδίνα -όχι πολύ ευχάριστα για τον Dada που είδε τη Μαρικέλλυ να έχει καταλάβει όλον τον χώρο και της την είπε από την αρχή. (Γενικά η Μαρικέλλυ έσπασε νεύρα με το καλημέρα σας απ' ότι είδαμε).

Όμως από την άλλη ο Dada έγινε συμπαραστάτης στον Χρήστο Ντεντόπουλο που θέλει να κόψει το κρέας για να κατεβάσει χοληστερίνη και τριγλυκερίδια.

Η ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες ακόμα κι αν θερμοκρασία ακόμα δεν είναι ιδανική, έκανε τις γυναίκες της παρέας -τις περισσότερες τουλάχιστον- να βάλουν μαγιό και να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους στην πισίνα.

Και κάπου εκεί ο Χρήστος Ντεντόπουλος ξεκίνησε συζήτηση για το αν πρέπει ο άντρας να πληρώνει στο ραντεβού ή να μοιράζονται τα έξοδα... Με τον Μπάμπη Καρατζά να είναι κάθετος στο μισά μισά, και την Nancy Tawby να παρεξηγείται μαζί του για τους τρόπους του και να πηγαίνει μέσα εκνευρισμένη για να πει τον πόνο της στη φίλη της από την Κρήτη, τη "μαμά" του σπιτού (που πήρε πάνω της και όλες τις δουλειές) Αργυρώ Κατσιγαράκη λέγοντάς της πως εκείνη στον άντρα της θα προσφέρει, το σεβασμό της, τον χαρακτήρα της, τη συμπράστασή της, τα παιδιά του και πέταξε και το επικό.... Το οτι ο Θεός με έκανε τόσο όμορφη δεν έχει να κάνει με αυτά που λένε... Ότι πεις...

Στη δοκιμασία για την ανάδειξη του αρχηγού η Μαρικέλλυ πήρε -μάλλον επάξια- τον τίτλο της πιο εκνευριστικής παίκτριας αφού έκανε τα πάντα για να σπάσει όλων τα νεύρα... Φώναζε, τραγουδούσε, ειδικά τον Χρήστο Γκικουρία τον έφτασε κυριολεκτικά στα όρια..

7 ώρες και περίπου 10 λεπτά αργότερα η Ζωή Ασουμανάκη αναδείχτηκε αρχηγός...

Και η Στυλιάνα Αβρακίου μάλλον δεν το πήρε πολύ καλά αυτό, συν το ότι στο παιχνίδι στο κρεβάτι της έεδωσε τον...αναπτήρα της ψεύτικης...

Σε άλλα νέα ο Χρήστος Ντεντόπουλος και η Nancy Tawby ήταν ο πρώτοι που έσπασαν γιατί τους λείπουν τα παιδιά τους, με τον "Άκουσέ με" να ξεσπάει σε κλάματα στον κήπο...

