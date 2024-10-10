Μέντα 88: Άλλη μια μεγάλη επιτυχία - Αποτελεί την πρώτη επιλογή των γυναικών

Άλλη μία μεγάλη επιτυχία για τον Μέντα 88, καθώς αποτελεί την πρώτη επιλογή των γυναικών (11,5%), οι οποίες εμπιστεύονται τον μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου ΣΚΑΪ για την ψυχαγωγία τους. Ταυτόχρονα, ο Μέντα 88 παραμένει σταθερά σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στις μετρήσεις ακροαματικότητας, στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο όσα συμβαίνουν γύρω μας και διηγούνται μικρές ιστορίες που έχουν «σημαδέψει» αγαπημένα μας τραγούδια, κρατώντας την πιο όμορφη συντροφιά!

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από τη MRB HELLAS S.A. και την Global link S.A. για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ, για το δίμηνο από τις 08/07/2024 έως και τις 29/09/2024, ο Μέντα 88 αποτελεί την πρώτη επιλογή των γυναικών που ξεπερνούν τις 125.000 και μερίδιο 11,5%. Από εκεί και πέρα, ο μέσος ημερήσιος αριθμός ακροατών ξεπερνά τα 192.000 άτομα με μερίδιο 8,94% επί των ακροατών.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά να μοιραζόμαστε όλα όσα μας ενώνουν και κυρίως τα τραγούδια

