Σε τελικές συζητήσεις οι Έλεν Μίρεν, Πιρς Μπρόσναν και Τομ Χάρντι για το «The Associate»

H Έλεν Μίρεν, ο Πιρς Μπρόσναν και ο Τομ Χάρντι βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στη σειρά του Paramount+ «The Associate», σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, όπως έμαθε το Deadline.

«Με τους πιο ισχυρούς πελάτες στην Ευρώπη», το σενάριο της σειράς «θα φέρει τις οικογενειακές περιουσίες και τη φήμη σε κίνδυνο, περίεργες συμμαχίες να ξεδιπλώνονται και προδοσίες να βρίσκονται σε κάθε γωνιά. Και ενώ οι πρωταγωνιστές είναι διάσημοι «μάνατζερ» στο Λονδίνο η φύση της δουλειάς τους δεν σηματοδοτεί καμία εγγύηση για το μέλλον».

Tom Hardy, Helen Mirren and Pierce Brosnan are in final negotiations to star in the Paramount+ series ‘Guy Ritchie’s The Associate’ (w/t), Deadline has learned https://t.co/6SKohNHNNO — Deadline (@DEADLINE) October 10, 2024

Η ωριαία δραματική σειρά των Showtime/MTV Studios και 101 Studios επικεντρώνεται σε δύο γενιές κακοποιών, τις επιχειρήσεις που διευθύνουν, τις περίπλοκες σχέσεις που δημιουργούν και τον άνθρωπο που καλούν για να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο Χάρντι είναι υποψήφιος για το ρόλο του Harry, ενός άντρα που είναι τόσο επικίνδυνος όσο και όμορφος.

Ο Ρόναν Μπένετ υπογράφει το σενάριο, ενώ μαζί με τον σκηνοθέτη και τους Ντέιβιντ Χούτκιν, Μπόμπ Γιάρι, Ντέιβιντ Γκλάσερ, Ρόναλντ Μπερκλ και Ιβάν Άτκινσον είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί. Το «The Associate» ακολουθεί τη πρόσφατη κωμωδία δράσης του Ρίτσι για το Netflix «The Gentlemen», με πρωταγωνιστή τον Τεό Τζέιμς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

