Η Βρισηίδα Ανδριώτου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok σχετικά με τις κακές συμπεριφορές και το κάρμα, που διορθώνεται μόνο αν ζητηθεί συγχώρεση, σύμφωνα με την ίδια.

«Να πω κάτι τώρα που οδηγώ και σκέφτομαι και μου έχει έρθει στο μυαλό; Ένας άνθρωπος που ζει πάρα πολλές αδικίες στη ζωή του, πραγματικές αδικίες, "γιατί να συμβεί αυτό σε εμένα" ας πούμε, συμβαίνει γιατί το κάρμα έχει γυρίσει και έχει φερθεί αυτός άδικα σε κάποια άτομα. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη για τις αδικίες που έχει προκαλέσει σε κάποια άτομα, δεν θα περάσουν, θα χτυπάει η αδικία την πόρτα συνέχεια στο άτομο αυτό. Και το λέω για τον κόσμο που με ακούει, ότι αν έχετε κάνει αδικία στο παρελθόν, να ζητήστε συγγνώμη», ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Και πρόσθεσε: «Δεν κοστίζει τίποτα να ζητήσετε μια συγγνώμη. Αντιθέτως, θα σας φτιάξει τη ζωή, το κάρμα θα σας αφήσει ήσυχους, οπότε ζητήστε συγγνώμη για αυτά που έχετε κάνει και σκεφτείτε: "έχω φερθεί άδικα σε κάποια άτομα;". Ζητήστε συγγνώμη γιατί θα απαλύνει και τη δική σας ζωή αλλά και του άλλου ανθρώπου».

Πηγή: skai.gr

